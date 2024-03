Endlich tut sich wieder was bei Encore Wire!

Der Aktienkurs von Encore Wire verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,8 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Encore Wire jedoch um 182,06 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite von Encore Wire aktuell um 322,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Encore Wire-Aktie liegt bei 7, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,42, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dennoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Encore Wire daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Langfristig betrachtet wird die Encore Wire-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt. Aktuell liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor, und das Kursziel der Analysten liegt bei 235 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" seitens der Redaktion.