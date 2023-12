Endlich tut sich wieder was bei EmeraPref E!

Emera, ein Unternehmen im Bereich der Stromversorgung, weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,82 Prozent auf, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Emera-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Emera insgesamt sieben Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus vier "Gut"-, drei "Neutral"- und null "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Emera gab, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein Aufwärtspotential von 13,91 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emera liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,74 als unterbewertet betrachtet werden kann. Somit erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Emera-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 52,45 CAD, während der Kurs der Aktie bei 49,79 CAD um -5,07 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +4,14 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Basierend auf den genannten Faktoren erhält Emera also überwiegend positive Bewertungen, insbesondere hinsichtlich der Dividendenrendite und des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Die Analysten sehen zudem ein Aufwärtspotential für das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.