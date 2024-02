Endlich tut sich wieder was bei EmeraPref A!

Der Aktienkurs von Emera im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien im Versorgungsunternehmen-Sektor zeigt eine Rendite von -7,2 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche von -9,28 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Emera ebenfalls um 2,08 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Emera in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Emera liegt bei 11,19, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für die Emera liegt bei 52, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Emera derzeit bei 50,82 CAD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 48,56 CAD liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 49,13 CAD liegt, resultiert ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.