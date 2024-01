Endlich tut sich wieder was bei Embotelladora Andina!

Weitere Suchergebnisse zu "Embotelladora Andina A":

Der Aktienkurs von Embotelladora Andina hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine deutlich niedrigere Rendite von mehr als 139 Prozent bedeutet. In der Getränkebranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,69 Prozent, wobei Embotelladora Andina mit 30,89 Prozent deutlich besser abschneidet. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Embotelladora Andina in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Eine längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation liefert weitere interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Embotelladora Andina zeigt eine Ausprägung von 15,79, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Insgesamt ergibt sich ein positives Gesamtbild mit einer "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI.