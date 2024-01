Endlich tut sich wieder was bei Eckert & Ziegler!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,39 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,13 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,89 EUR. Der letzte Schlusskurs von 43,54 EUR weicht somit um +14,91 Prozent ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 38,9 EUR eine Abweichung von +11,93 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie damit auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

