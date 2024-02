Endlich tut sich wieder was bei Ebara Jitsugyo!

Weitere Suchergebnisse zu "Ebara":

Investoren: Die Grundlage des Investorensentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ebara Jitsugyo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Ebara Jitsugyo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Ebara Jitsugyo lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ebara Jitsugyo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Ebara Jitsugyo derzeit ein "Gut". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2914,79 JPY, womit der Kurs der Aktie (3100 JPY) um +6,35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2988,32 JPY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,74 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Ebara Jitsugyo liegt bei 59,72, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Ebara Jitsugyo bewegt sich bei 44, Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".