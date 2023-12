Endlich tut sich wieder was bei Dynapac!

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Die technische Analyse der Dynapac-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1381,28 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 1526 JPY einen Abstand von +10,48 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1516,94 JPY, was einer Differenz von +0,6 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ein Niveau von 71,43 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,66 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um die Dynapac-Aktie langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, weshalb auch hier das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dynapac, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Dynapac-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".