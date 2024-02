Endlich tut sich wieder was bei Dingyi Investment!

Die Dingyi Investment hat in den letzten Tagen an Wert verloren und liegt mit einem Kurs von 0,15 HKD momentan 25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) steht die Aktie schlecht da, mit einem Abstand von -63,41 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Dingyi Investment-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verändert sich kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie bei 2,63, was 90 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 25 in der Kategorie "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Dingyi Investment-Aktie liegt bei 66,29, was zu einer neutralen Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25-Wert von 68,82. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.