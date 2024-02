Endlich tut sich wieder was bei Dillards Capital I!

Die technische Analyse der Dillard's Capital I-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 25,71 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26 USD, was einem Unterschied von +1,13 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 25,8 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Dillard's Capital I-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Dillard's Capital I in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertungsfaktor ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dillard's Capital I-Aktie hat einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (48,61) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dillard's Capital I.