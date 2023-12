Endlich tut sich wieder was bei Diamyd Medical AB!

Die Diamyd Medical-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,7 SEK, während der aktuelle Kurs bei 6,8 SEK liegt, was einer Abweichung von -36,45 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (7,17 SEK) liegt mit einem Abstand von -5,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 6,8 SEK, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Diamyd Medical-Aktie einen Wert von 45,37 für den RSI7 und 59,15 für den RSI25. Diese Werte führen jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung und bedingen somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen in sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Diamyd Medical für diese Stufe also ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Diamyd Medical wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Diamyd Medical also auf dieser Grundlage mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.