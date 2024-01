Endlich tut sich wieder was bei Deutsche Post!

Die Deutsche Post wird derzeit von Analysten als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 42,36 EUR, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (44,13 EUR) um +4,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 43,36 EUR zeigt eine Abweichung von +1,78 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Deutsche Post derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Luftfracht und Logistik. Der Unterschied beträgt 2,01 Prozentpunkte (4,15 % gegenüber 6,17 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Post eine Unterbewertung. Das aktuelle KGV beträgt 13, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt ein KGV von 25 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Auch basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Deutschen Post als "Neutral" eingestuft. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) mit einem Wert von 61,76 als auch der RSI25 (für 25 Tage) mit einem Wert von 62,46 führen zu dieser Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Deutsche Post, basierend auf verschiedenen technischen und fundamentalen Indikatoren.

