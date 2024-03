Endlich tut sich wieder was bei Deutsche Konsum Reit!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Deutsche Konsum REIT-AG ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut Anleger-Sentiment sind vor allem positive Themen von Interesse, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger weiterhin an positiven Themen interessiert. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie der Deutsche Konsum REIT-AG mit einem RSI-Wert von 56,58 derzeit als neutral eingestuft wird. Eine Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt allerdings einen Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend positiver wird. Auch die Intensität der Diskussionen über die Aktie ist gestiegen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung ergibt, dass der Schlusskurs der Aktie der Deutsche Konsum REIT-AG im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage deutlich darunter liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie sowohl auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität sowie der technischen Analyse insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.