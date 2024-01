Endlich tut sich wieder was bei Deutsche Eigenheim Union!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie zeigt einen Wert von 62, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage (66,31) ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung nach dem RSI für die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,27 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,178 EUR liegt, was einer Abweichung von -34,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -25,83 Prozent, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs-Aktie somit eine negative Bewertung nach der einfachen Charttechnik.