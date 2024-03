Endlich tut sich wieder was bei Datong Coal industrty!

Die Jinneng Shanxi Coal Industry-Aktie wird anhand technischer Analysemethoden bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 11,51 CNH, während der Aktienkurs bei 15,46 CNH liegt, was einem Abstand von +34,32 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,55 CNH, was einer Differenz von +14,1 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf diesen beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich zur Kategorie "Energie" weist die Jinneng Shanxi Coal Industry-Aktie eine Rendite von 36,76 Prozent auf, was mehr als 36 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,44 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Aktie mit 36,32 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Jinneng Shanxi Coal Industry-Aktie liegt bei 45,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,78, was ebenfalls auf eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage hinweist. Das Gesamtbild führt somit zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jinneng Shanxi Coal Industry-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.