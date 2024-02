Endlich tut sich wieder was bei Dairy Farm!

Weitere Suchergebnisse zu "Dairy Farm International Holdings":

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Dfi Retail eine Performance von -28,2 Prozent, was einer Underperformance von -17,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor (mittlere Rendite von -5,31 Prozent) liegt Dfi Retail mit einer Unterperformance von 22,89 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dfi Retail liegt bei 33,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität für Dfi Retail gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dfi Retail liegt mit einem Wert von 151,31 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.