Endlich tut sich wieder was bei Dadi International!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Dadi lassen sich mithilfe von Internet-Kommunikation und sozialen Medien frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "neutral" bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,018 HKD etwa 40 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "schlecht" eingestuft. Auch auf Basis der letzten 200 Tage wird die Einschätzung als "schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei 10 Prozent liegt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen bezüglich des Unternehmens Dadi. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dadi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf Basis des 7-Tage-RSI wird die Aktie daher als "neutral" bewertet. Jedoch ist die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI überkauft, weshalb hier eine "schlecht"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment und eine "schlecht"-Bewertung auf charttechnischer Basis.