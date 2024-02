Endlich tut sich wieder was bei Cybin!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cybin in den Diskussionsforen und den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die wir ausgewertet haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Cybin derzeit bei 0,4 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,383 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -4,25 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,38 USD, was aus dieser Perspektive ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhalten wir also die Gesamtnote "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Cybin-Aktie als neutral einzustufen. Der RSI7 liegt bei 20,95, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 49,68 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann aus Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien präzise auf das aktuelle Bild einer Aktie geschlossen werden. Bei Cybin konnten in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.