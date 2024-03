Endlich tut sich wieder was bei Credit Agricole!

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Die technische Analyse der Credit Agricole-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,86 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 13,036 EUR weicht um +9,92 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 12,86 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Credit Agricole-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Credit Agricole bei 10,16, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment für die Credit Agricole-Aktie zeigt, dass zuletzt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen vermehrt negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine eindeutige Veränderung festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie in etwa genauso häufig wie normal diskutiert wurde.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Credit Agricole-Aktie sowohl in technischer, fundamentaler und Anleger-Sentiment-Analyse.