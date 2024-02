Endlich tut sich wieder was bei Colgate-Palmolive!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Colgate-palmolive 4 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Colgate-palmolive. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 2,78 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 85,8 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen positiv für Colgate-palmolive. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positiv. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Colgate-palmolive war im Normalbereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Colgate-palmolive aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Auch der RSI25 ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Colgate-palmolive mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,86 um 48 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" (45,84). Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.