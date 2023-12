Endlich tut sich wieder was bei Citic Heavy Industries!

Der Aktienkurs von Citic Heavy Industries hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industrie-Sektor mit einer Rendite von 7,79 Prozent sehr positiv entwickelt. Dies liegt mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche von -0,96 Prozent liegt Citic Heavy Industries mit 8,75 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Performance im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Citic Heavy Industries. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen hat jedoch die Diskussion über negative Themen zugenommen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten auf ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Citic Heavy Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,91 CNH. Der letzte Schlusskurs von 3,88 CNH weicht um -0,77 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,75 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,47 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Citic Heavy Industries-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Citic Heavy Industries liegt bei 38,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".