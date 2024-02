Endlich tut sich wieder was bei Church, Dwight!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig genutzt. Bei der Bewertung von Church & Dwight wird zunächst der 7-Tage-RSI betrachtet, der derzeit bei 73,68 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und daher zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Church & Dwight daher eine schlechte Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Church & Dwight in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche durchschnittlich um 125,42 Prozent gestiegen, was eine Unterperformance von -107,35 Prozent für Church & Dwight bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Church & Dwight um 61,99 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Church & Dwight aktuell bei 1 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,85 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt und erhält daher eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Church & Dwight-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung erhält. Die Abweichungen liegen bei +3,5 Prozent bzw. +1,77 Prozent, was zu einem Gesamtrating von neutral führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Church & Dwight, basierend auf dem RSI, dem Branchenvergleich des Aktienkurses, der Dividendenpolitik und der technischen Analyse.