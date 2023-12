Endlich tut sich wieder was bei Chunghwa Telecom!

Die Chunghwa Telecom-Aktie hat in verschiedenen Analysekategorien unterschiedliche Bewertungen erhalten. Beginnen wir mit der Dividendenrendite, die derzeit bei 4,12 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,57 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In einem Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Chunghwa Telecom mit einer Rendite von 8,63 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor. Allerdings liegt sie mit 72,77 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite der Branche von 81,4 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Chunghwa Telecom-Aktie. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt spiegelt sich die Bewertung der Chunghwa Telecom-Aktie in verschiedenen Analysekategorien wider, wobei sie in den meisten Bereichen neutral bewertet wird.