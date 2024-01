Endlich tut sich wieder was bei Chongqing Gangjiu!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Chongqing Port wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 20,59 Punkten, was bedeutet, dass die Chongqing Port-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43,69, was bedeutet, dass Chongqing Port hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Chongqing Port eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Chongqing Port hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Chongqing Port auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen insgesamt positiv, wobei an 11 Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chongqing Port diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Port 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Daraus ergibt sich, dass Chongqing Port aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.