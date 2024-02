Endlich tut sich wieder was bei China Tangshang!

Im Vergleich zur Industriebranche hat die Aktie von China Tangshang im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,29 Prozent erzielt, was 49,16 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,13 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -6,96 Prozent, und China Tangshang liegt aktuell 50,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Tangshang-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 7, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis neutral (50), und daher wird das Wertpapier insgesamt mit einer "Neutral"-Einstufung bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für China Tangshang beträgt 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Tangshang in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.