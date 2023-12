Endlich tut sich wieder was bei China Leon Inspection!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Leon Inspection liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,07 für "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über China Leon Inspection eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, sodass sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Energie-Sektor hat China Leon Inspection im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,12 Prozent erzielt, was 53,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält China Leon Inspection auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.