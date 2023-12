Endlich tut sich wieder was bei China Hanking!

Bei einer Dividende von 2,86 % liegt China Hanking im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,99 %) 3,13 Prozentpunkte niedriger. Aufgrund dessen erfolgt eine Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die China Hanking-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,75 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,76 HKD auf ähnlichem Niveau (+1,33 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält China Hanking somit eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,72 HKD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+5,56 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. In Summe wird China Hanking auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 77,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die China Hanking-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43,48, was bedeutet, dass China Hanking als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt China Hanking mit einer Rendite von 0,75 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,45 Prozent. Auch hier liegt China Hanking mit 8,19 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.