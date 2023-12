Endlich tut sich wieder was bei China Greenriculture!

In den letzten vier Wochen gab es bei China Green Agriculture wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). China Green Agriculture hat einen Wert von 1,02, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 94,06. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Bei der Dividende von 0 % liegt China Green Agriculture im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8273,88 %) niedriger. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 58,62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für das Signal ergibt sich daher die Einstufung als "Neutral". Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.