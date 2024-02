Endlich tut sich wieder was bei Century Ginwa Retail!

Der Aktienkurs des Unternehmens Century Ginwa Retail hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Century Ginwa Retail-Aktie um 7,41 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,87 Prozent). Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -10,4 Prozent, und die Aktie von Century Ginwa Retail liegt aktuell 1,88 Prozent unter diesem Wert. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,11 HKD für den Schlusskurs der Century Ginwa Retail-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1 HKD, was einem Unterschied von -9,09 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von 0,1 HKD, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Century Ginwa Retail liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Century Ginwa Retail eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild als "Neutral" führt.