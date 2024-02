Endlich tut sich wieder was bei Century Ginwa Retail!

Der Relative Strength Index (RSI) der Century Ginwa Retail-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50 und damit eine neutrale Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 67,86 neutral. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auf sozialen Plattformen analysiert und die Ergebnisse waren neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen in Bezug auf Century Ginwa Retail aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien ergibt sich für die Aktie eine mittlere Aktivität und daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" hat die Century Ginwa Retail-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,28 Prozent erzielt, was 7,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -10,4 Prozent, wobei Century Ginwa Retail aktuell 1,88 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.