Endlich tut sich wieder was bei Castor Maritime!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Aktien ist. Für die Castor Maritime-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Castor Maritime.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Castor Maritime zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat negativ zugenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Castor Maritime.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Castor Maritime-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,48 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,4 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit wird die Castor Maritime-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen war jedoch verstärkt negative Kommunikation über das Unternehmen Castor Maritime zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Neutral"-Einschätzung.