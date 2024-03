Endlich tut sich wieder was bei Carbon!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon SE":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Carbon hat in den letzten Tagen die Diskussionen in den sozialen Medien dominiert. Dabei wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung geführt hat. Dennoch wurde in den Diskussionen auch auf positive Themen rund um Carbon eingegangen, was zu insgesamt positiven Signalen führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Carbon-Aktie bei 6,76 EUR verläuft, während der Aktienkurs bei 6,11 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei -9,62 Prozent liegt. Auf der anderen Seite entspricht die Differenz zum GD50 einem neutralen Signal, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf Basis der technischen Analyse führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Carbon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für beide RSI-Werte und damit zu einem insgesamt neutralen Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carbon bei 12,12 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 33,58. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine positive Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.