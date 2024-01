Endlich tut sich wieder was bei CapitaLand Investment!

Die Analyse der Stimmung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Capitaland Investment-Singapur-Aktie. Im letzten Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso haben die Diskussionen über das Unternehmen keine wesentlichen Veränderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Capitaland Investment-Singapur-Aktie zeigt eine Bewertung von "gut" basierend auf einer Ausprägung von 29,03. Für den RSI25 beläuft sich die Bewertung auf "neutral" mit einem Wert von 50. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen unterstützt diese Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt unterschiedliche Bewertungen für die Aktie. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage führt zu einer Bewertung von "schlecht", da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund der Nähe des Schlusskurses zum Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Capitaland Investment-Singapur-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse.