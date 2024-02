Endlich tut sich wieder was bei Cadre Holdings!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine neutrale Einschätzung für die Cadre-Aktie abgegeben, ohne klare Tendenzen in Richtung positiv oder negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 34,6 USD zu einem möglichen Rückgang um 27,75 Prozent führen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer neutralen Empfehlung bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Cadre-Aktie lag in den letzten 7 und 25 Tagen im neutralen Bereich, weder überkauft noch -verkauft. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung nach dem RSI.

Die Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien ergab ebenfalls ein neutrales Bild für die Aktie von Cadre in den letzten vier Wochen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Redaktion führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Cadre basierend auf den Analysen von Analysten, dem Relative Strength Index und dem Anleger-Sentiment in sozialen Medien.