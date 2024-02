Endlich tut sich wieder was bei CKn-Etsu!

Die technische Analyse des Aktienkurses von Ck-san-etsu zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 3909,8 JPY, während der Aktienkurs bei 3810 JPY um -2,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3820,4 JPY, was einer Abweichung von -0,27 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen Ck-san-etsu. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Ck-san-etsu wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu sehen ist, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Ck-san-etsu beträgt 59,15, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Neutral" führt.