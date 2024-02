Endlich tut sich wieder was bei CAE!

Weitere Suchergebnisse zu "CAE":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 für Cae bei 65,6 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 61,1 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält das Cae-Wertpapier also eine "Neutral"-Bewertung für den Relative-Stärke-Index.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Cae mit einer Rendite von -18,38 Prozent eine Unterperformance von über 21 Prozent auf. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 4,68 Prozent, wobei Cae mit -23,07 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Cae durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von Cae um -12,66 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cae-Aktie somit für die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.