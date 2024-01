Endlich tut sich wieder was bei Bravada Gold!

Die Dividendenrendite von Bravada Gold beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnet Bravada Gold eine Rendite von 57,14 Prozent, was mehr als 68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -11,11 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Bravada Gold mit 68,25 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Bravada Gold liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 70 und wird als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bravada Gold eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Bravada Gold insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.