Endlich tut sich wieder was bei Biogen!

Der Aktienkurs von Biogen hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 9,22 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -25,37 Prozent für Biogen bedeutet. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 11,46 Prozent, was bedeutet, dass Biogen 27,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biogen beträgt derzeit 18,6 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Biogen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich bei Biogen eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Hingegen weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.