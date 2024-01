Endlich tut sich wieder was bei Bio-Rad Laboratories!

Das Stimmungs- und Buzz-Level rund um die Aktien von Bio-rad Laboratories wurde untersucht und bewertet. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung erhielt jedoch ein "Gut"-Rating, was insgesamt zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führte.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Bio-rad Laboratories bei 371,56 USD, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führte. Im Vergleich dazu liegt der aktuelle Aktienkurs bei 316,38 USD, was einem Abstand von -14,85 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt jedoch ein "Neutral"-Signal, was zu einem Gesamtbefund von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bio-rad Laboratories bei 25, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche als unterbewertet betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Bio-rad Laboratories diskutiert wurde. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Somit ergibt sich insgesamt eine gemischte Bewertung für die Aktien von Bio-rad Laboratories, wobei die langfristige Stimmung als positiv und die technische sowie Anleger-Analyse als negativ eingestuft werden.