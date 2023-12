Endlich tut sich wieder was bei Big Rock Brewery!

Big Rock Brewery: Analyse von Sentiment, Fundamental und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Big Rock Brewery wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Big Rock Brewery in diesem Punkt also die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 177,5 auf, was 152 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Im Branchenvergleich erzielte Big Rock Brewery in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -21,49 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +54,56 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 55) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 53,47). Daher wird das Wertpapier in beiden Fällen mit "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse von Sentiment, Fundamental und Branchenvergleich für Big Rock Brewery verschiedene Einstufungen, die von "Neutral" bis "Schlecht" und "Gut" reichen.