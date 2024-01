Endlich tut sich wieder was bei Beijing Thunisoft!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den 7- und 25-Tage-RSI für Beijing Thunisoft. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 100 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Beijing Thunisoft derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wie sieht es mit dem 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI7 ist Beijing Thunisoft hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier im RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Beijing Thunisoft in diesem Punkt unserer Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Thunisoft. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Beijing Thunisoft mit einer Rendite von 18,41 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Software"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 14,28 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Beijing Thunisoft mit 4,14 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Beijing Thunisoft beträgt 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Beijing Thunisoft daher weder unterbewertet noch überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.