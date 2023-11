Endlich tut sich wieder was bei Beijing SL Pharmaceutical!

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Beijing Sl Pharmaceutical aktuell 0. Dies ergibt eine negative Differenz von -0,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Beijing Sl Pharmaceutical daher heute als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Beijing Sl Pharmaceutical-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Beijing Sl Pharmaceutical diskutiert. An sieben Tagen überwogen dabei positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Beijing Sl Pharmaceutical aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Beijing Sl Pharmaceutical derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,88 CNH, während der Kurs der Aktie (11,52 CNH) um +16,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 11,62 CNH, was einer Abweichung von -0,86 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".