Endlich tut sich wieder was bei Beijing Hanjian Heshan Pipeline!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Beijing Hanjian Heshan Pipeline wird aktuell ein RSI-Wert von 67,68 angegeben, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Erweiterung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 74, was auf eine Überbewertung hindeutet und somit als schlechtes Signal einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt die Beijing Hanjian Heshan Pipeline mit einer Rendite von -45,31 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 26 Prozent. Auch im Branchenvergleich mit "Bauprodukten" liegt die Rendite mit -20,64 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Dadurch wird die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Beijing Hanjian Heshan Pipeline mit 3,55 CNH aktuell um -30,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was auf eine kurzfristig schlechte Einschätzung hinweist. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie mit einer Distanz von -36,04 Prozent zum GD200 im schlechten Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Einschätzung der Beijing Hanjian Heshan Pipeline aufgrund der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.