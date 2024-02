Endlich tut sich wieder was bei Beijing Capital Airport!

Der Aktienkurs von Beijing Capital Airport hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche eine Underperformance von -56,25 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Beijing Capital Airport bei -51,46 Prozent. Somit erhält das Unternehmen in beiden Vergleichen ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Capital Airport derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200-Wert bei 3,92 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 2,32 HKD liegt, was einer Abweichung von -40,82 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 2,39 HKD, was einer Abweichung von -2,93 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Beijing Capital Airport liegt bei 40,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,94, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung rund um die Aktie von Beijing Capital Airport als "Neutral" bewertet werden. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.