Endlich tut sich wieder was bei BP!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein markantes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI von Bp liegt bei 98,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,93 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Schlecht".

Was die Analysteneinschätzungen betrifft, so liegen für Bp aus den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vor, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 675 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 49,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bp überwiegend negativ diskutiert, wobei jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Bp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,09 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,65 Prozent gefallen sind. Somit liegt Bp mit einer Outperformance von +69,75 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor konnte Bp eine Überperformance von 69,75 Prozent erzielen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Sollten BP Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BP-Analyse.

BP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...