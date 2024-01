Endlich tut sich wieder was bei Aviat Networks!

Die Analysten bewerten die Aktie von Aviat Networks auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten haben 3 die Aktie als "Gut" eingestuft, während 0 sie als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet haben. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 53 USD, was einer Erwartung von 65,11 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 32,1 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Aviat Networks zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aviat Networks-Aktie in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Aviat Networks derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.47 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.