Endlich tut sich wieder was bei Astronics!

Der Aktienkurs von Astronics zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus der Industrie einen starken Anstieg. Mit einer Rendite von 90,4 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 13,79 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche kann Astronics mit einer Rendite von 76,61 Prozent punkten, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Jedoch wird das Unternehmen von Anlegern in den sozialen Medien negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird als "Schlecht" eingestuft, basierend auf einer Analyse von Kommentaren und Diskussionen in den letzten zwei Wochen. Es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Astronics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,35 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 16,06 USD weicht um -1,77 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,68 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Astronics-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 17 USD angesiedelt, was eine positive Performance von 5,85 Prozent bedeuten würde. Auf Basis dieser Einschätzungen erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.