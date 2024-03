Endlich tut sich wieder was bei Astrazeneca!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

In den letzten beiden Wochen wurde Astrazeneca von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung und einer entsprechenden schlechten Empfehlung. Die Redaktion hat auch 3 genau berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert.

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca mit 32,1 unter dem Branchendurchschnitt von 319,43. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur Arzneimittel-Branche hat Astrazeneca in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,48 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -23,24 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,76 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -22,34 Prozent 9,86 Prozent über dem Durchschnittswert.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Astrazeneca weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Astrazeneca in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".