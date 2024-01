Endlich tut sich wieder was bei Assurant!

Weitere Suchergebnisse zu "Assurant":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Assurant ist momentan überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie an acht Tagen positiv und an einem Tag negativ diskutiert. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen in den Diskussionen der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor konnte die Aktie von Assurant im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,61 Prozent erzielen, was 21,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Versicherungsbranche beträgt im Durchschnitt 18,9 Prozent, wobei Assurant aktuell um 13,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Assurant einen Wert von 13,73 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 39,33. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Assurant liegt bei 42,97, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Index.

Insgesamt zeigt die aktuelle Stimmung der Anleger, die überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche und die günstige Bewertung des KGV, dass Assurant aktuell eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.