Endlich tut sich wieder was bei Asia Pioneer Entertainment!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Asia Pioneer Entertainment-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 65,85 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Asia Pioneer Entertainment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite der Asia Pioneer Entertainment-Aktie mit 32,26 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -3,48 Prozent kommt, zeigt sich Asia Pioneer Entertainment mit 35,73 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Asia Pioneer Entertainment-Aktie mit einem Wert von 2,7 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und ein "Gut"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.