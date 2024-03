Endlich tut sich wieder was bei Arcelormittal!

Der Aktienkurs von Arcelormittal hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Materialien") deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt durchschnittlich ebenfalls 0 Prozent, wobei Arcelormittal aktuell um 105,45 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Arcelormittal beträgt derzeit 0,98 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 0 % liegt. Die Differenz von lediglich 0,98 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arcelormittal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 24,09 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,345 EUR weist daher einen Unterschied von -3,09 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 25,01 EUR, was zu einem Unterschied von -6,66 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass bei Arcelormittal langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.